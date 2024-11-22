SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu

THY, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferini iptal etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:56
THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu (AA)THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu (AA)

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları (THY)'de İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

38 SEFER İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA