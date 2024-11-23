Ünlü kebapçı Bedri Aydoğdu’nun acı günü: Kardeşi Orhan Aydoğdu rezidanstan düştü



Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü.

Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.