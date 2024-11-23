Ünlü kebapçı Bedri Aydoğdu’nun acı günü: Kardeşi Orhan Aydoğdu rezidanstan düştü

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, rezidansın 20'nci katından zemine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü.
Ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu
ORHAN AYDOĞDU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bedrettin Aydoğdu'nun kardeşi Orhan Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.