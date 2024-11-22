PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da torun dehşeti! Harçlık vermeyen dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesinden harçlık alamayan torun, çıkan tartışma sonrası dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kendini apartmana kilitleyen torun, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 01:52 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 01:52
Bursa’da torun dehşeti! Harçlık vermeyen dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, harçlık talebi reddedilen torun, dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kendisini apartmana kilitleyen torun, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Harçlık vermeyen dedesini bıçaklayan genç kendisini apartmana kilitledi

Olay, Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. Torunun dedesinden para isteme talebi reddedilince aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve öfkelenen torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Torunu tarafından bıçaklanan dede hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)Torunu tarafından bıçaklanan dede hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

Yaralı dede, evden güçlükle çıkarken torun, kendini apartmana kilitledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kendisini apartmana kilitleyen torunu ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık bir saat süren ikna sürecinin ardından, torun teslim oldu ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün! Çetenin iki numaralı ismi İlker Gönen: 5 bebeğin ölümünden sorumluyum
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Antalya’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, vatandaşlar ve turistler evlerde otellerde mahsur kaldı
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
İstanbullu trafik çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti: PKK demeden kayyumu anlattı
Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
SON DAKİKA