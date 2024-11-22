Bursa’da torun dehşeti! Harçlık vermeyen dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, harçlık talebi reddedilen torun, dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kendisini apartmana kilitleyen torun, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Olay, Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. Torunun dedesinden para isteme talebi reddedilince aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve öfkelenen torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Torunu tarafından bıçaklanan dede hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

Yaralı dede, evden güçlükle çıkarken torun, kendini apartmana kilitledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kendisini apartmana kilitleyen torunu ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık bir saat süren ikna sürecinin ardından, torun teslim oldu ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.