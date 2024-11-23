Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Kağızman (Kars)

Tarih: 2024-11-24

Saat: 04:47:58 TSİ

Enlem: 40.07139 N

Boylam: 42.91139 E

Derinlik: 7.71 km

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ