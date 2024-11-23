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AFAD duyurdu: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 05:15 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 05:20
AFAD duyurdu: Kars’ta 4 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Kağızman (Kars)
Tarih: 2024-11-24
Saat: 04:47:58 TSİ
Enlem: 40.07139 N
Boylam: 42.91139 E
Derinlik: 7.71 km

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-24 04:47:58 40.07139 42.91139 7.71 MW 4.0 Kağızman (Kars) Detay
2024-11-24 04:03:59 38.59389 39.66778 7.55 ML 0.8 Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-24 03:52:22 38.58556 39.66667 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-24 03:09:58 37.06917 28.50556 7.01 ML 1.6 Ula (Muğla) Detay
2024-11-24 03:07:43 38.65306 39.96944 18.99 ML 1.1 Palu (Elazığ) Detay
2024-11-24 02:38:58 36.87306 27.21528 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) Detay
2024-11-24 02:21:53 37.74583 35.96667 7.0 ML 0.9 Feke (Adana) Detay
2024-11-24 02:06:25 38.38083 38.87694 12.5 ML 1.2 Kale (Malatya)

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