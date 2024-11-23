Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Kağızman (Kars)
Tarih: 2024-11-24
Saat: 04:47:58 TSİ
Enlem: 40.07139 N
Boylam: 42.91139 E
Derinlik: 7.71 km
Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-11-24 04:47:58
|40.07139
|42.91139
|7.71
|MW
|4.0
|Kağızman (Kars)
|Detay
|2024-11-24 04:03:59
|38.59389
|39.66778
|7.55
|ML
|0.8
|Merkez (Elazığ)
|Detay
|2024-11-24 03:52:22
|38.58556
|39.66667
|7.0
|ML
|1.0
|Merkez (Elazığ)
|Detay
|2024-11-24 03:09:58
|37.06917
|28.50556
|7.01
|ML
|1.6
|Ula (Muğla)
|Detay
|2024-11-24 03:07:43
|38.65306
|39.96944
|18.99
|ML
|1.1
|Palu (Elazığ)
|Detay
|2024-11-24 02:38:58
|36.87306
|27.21528
|7.0
|ML
|1.7
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|Detay
|2024-11-24 02:21:53
|37.74583
|35.96667
|7.0
|ML
|0.9
|Feke (Adana)
|Detay
|2024-11-24 02:06:25
|38.38083
|38.87694
|12.5
|ML
|1.2
|Kale (Malatya)