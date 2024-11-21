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Yenidoğan Çetesi üyesi Cansu Akyıldırım Fırat Sarı'nın sevgilisi olduğunu itiraf etti

Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire Cansu Akyıldırım, örgüt lideri Fırat Sarı'nın sevgilisi olduğunu itiraf etti. "Bize motivasyon olsun diye para veriyordu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Yenidoğan Çetesi üyesi Cansu Akyıldırım Fırat Sarı’nın sevgilisi olduğunu itiraf etti

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Bebek katili Yenidoğan Çetesi, dün tekrar hakim karşısına çıktı. Sanık Cansu Akyıldırım, Dr. Sarı ile 3 yıl aşk yaşadığını açıkladı. Her şeyi bir bir anlattı: Bize para atardı. Ben de hemşirelere dağıtırdım. İlaç satıp para aldılar. Denetim dosyasındaki eksiklikleri söyledim. Sisteme kopyala-yapıştır yapıyordum.

SEV'KİLL'İ
Yenidoğan çetesi için hesap vakti geldi. Para için bebekleri katleden vicdansızlar hakim karşısına geçti. Hemşire Cansu Yıldırım çete lideri Fırat Sarı'nın sevgilisi olduğunu söyledi. "Bize motivasyon olsun diye para veriyordu" dedi...

Türkiye'nin gözü kulağı Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yenidoğan Çetesi davasındaydı. Dün davanın 3. duruşması vardı. Duruşmada, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve avukatlar salondaki yerini aldı.

'PARALARI DAĞITIYORDUM'
KIDEMLERİNE GÖRE: Duruşma tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım'ın savunmasıyla başladı. Savunması alınan hemşire Cansu Akyıldırım, Fırat Sarı ile sevgili olduğuni itiraf edip şu ifadeleri kullandı: "Fırat Sarı bana ve hemşirelere toplu motivasyon ücreti atardı. Ben de bu paraları kıdemlerine göre hemşirelere dağıtırdım. Hesap hareketlerindeki bundan ibaret.
BASAMAKLA OYNADILAR: Tutuklu hemşire Çağlar Durmuş ise şu açıklamayı yaptı: Ben Medilife Hastanesi'nde çalışan bir hemşireyim. Fırat Bey bazı dosyalarda değişimlik yapmamızı istiyordu. Para için 'Hastayı entübe göster' diyordu. Her hastanın SGK ödemesi farklı oluyordu.

"YOĞUN BAKIMI MAHVETMİŞLERDİ"
İLAÇLARI ÇALIYORLARDI: Şüpheli hemşire Damla Atak'ın ifadeleri ise çetenin kanlı yüzünü bir kez daha kanıtladı: 2022'de Fırat Sarı ile tanıştım. Yoğun bakımı mahvetmişlerdi. İlaçlar çalınıyordu. Bir bebek 'Eks' olacak diye doktora mesaj attım. Ama doktor Şeyhmuz işten ayrıldığı için yerine bakan doktor yoktu. Bebek öldüğü zaman Rıza bey vardı. Kendisi ifadesinde Kaya bebeği hiç görmediğini söyledi ama kendisi o bebeği görmüştü.

ÇETE 8 YIL ÖNCE RADARA GİRMİŞ
Yenidoğan Çetesi'nin 8 yıldır SGK'yı ve aileleri soyduğu ortaya çıktı. Çeteyle ilgili ilk ihbarın 13 Ocak 2016'da yapıldığı, 17 Kasım 2016'da kapsamlı rapor hazırlanarak bazı hastanelere para cezası kesildiği anlaşıldı. İddiaya göre o raporda adı geçen doktorlar Dursun Eryılmaz, İlker Gönen ve Fehmi Aykara hakkında hiçbir işlem yapılmadığı iddiası ortaya atıldı. 8 yıl önce adları gündeme gelen bu doktorların, şu andaki davanın en önemli sanıkları arasında yer aldığı vurgulandı.

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