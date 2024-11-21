Umut Akyürek kızı Melek’in son halini paylaştı: Yeni doğmuş gibi...

Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 19 yaşındaki kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu gözyaşları ile anlattı. Kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini belirterek, yardım çağrısı yaptı. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Melek Bal Ertuğrul'u gözetim altına aldı. Sosyal medyadan kelepçeli paylaşım yapan Bal'ın kolunda jilet izleri ise dikkatlerden kaçmadı. GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAK İSTİYOR

Akyürek'ten son olarak sevindiren paylaşım geldi. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek- Oktay Ertuğrul çifti, madde bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılan kızları Melek Bal'ın son görüntüsünü paylaştı. Umut Akyürek, "Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" ifadesini kullandı.

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