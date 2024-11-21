Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4... Sadece bir dahi bu soruya yanıt verebilir!

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Sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon testi, katılımcıların gözlem yeteneklerini zorlayarak zekalarını sınamaya davet ediyor. Bu testlerde amaçlanan farklı nesneyi mümkün olan en kısa sürede diğerlerinden ayırt edebilmek. Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulmak için gerçek bir dahi olmak gerekiyor. Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...

(Takvim Foto Arşiv) SORU: Bu görselde birbirinin tıpatıp aynısı olan sayılardan biri diğerlerinden farklı. Sizden istenen ise farklı sayıyı 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı sayıyı 6 saniye içinde bulmayı başarıyor.