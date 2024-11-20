Fatih Camii imamına saldırıda karar! Sanık Ömer Salgın’ın cezası belli oldu

Toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Salgın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanık Salgın'ın Yusufcan İslam 'a yönelik 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediğine ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta (Takvim.com.tr / Arşiv)

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.