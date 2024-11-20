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Fatih Camii imamına saldırıda karar! Sanık Ömer Salgın'ın cezası belli oldu

İstanbul Fatih Camii'nde 8 Ocak 2024'te cami imamı Galip Usta'ya "Hocam bir şey sorabilir miyim?" diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada karar verildi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:28
Fatih Camii imamına saldırıda karar! Sanık Ömer Salgın’ın cezası belli oldu

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İstanbul Fatih Camii'nde 8 Ocak 2024'te cami imamı Galip Usta'ya "Hocam bir şey sorabilir miyim?" diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada karar verildi. Saldırgan şahıs, 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta (İHA)Saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta (İHA)

Fatih'te 8 Ocak'ta Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

Fatih Camii'nde imama yönelik saldırı düzenlenmişti (takvim.com.tr | Arşiv)Fatih Camii'nde imama yönelik saldırı düzenlenmişti (takvim.com.tr | Arşiv)

DAVADA KARAR VERİLDİ!

Sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırıda bulunan sanık Ömer Salgın (takvim.com.tr | Arşiv)Fatih Camii imamına bıçaklı saldırıda bulunan sanık Ömer Salgın (takvim.com.tr | Arşiv)

BERAATINI TALEP ETTİ

Mahkemede müşteki avukatları, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek sanık Salgın'ın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına yönelik talebi yinelediğini belirterek mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.

Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Salgın, beraatını talep etti.

Sanık Ömer Salgın'ın cezası belli oldu (takvim.com.tr | Arşiv)Sanık Ömer Salgın'ın cezası belli oldu (takvim.com.tr | Arşiv)

22 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kararı açıklayan mahkeme, sanık Ömer Salgın'ı müşteki Galip Usta'ya yönelik 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Salgın'ı müşteki Bilal Erdem'e yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 9 ay hapis cezasına mahkum etti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Salgın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
Mahkeme ayrıca, sanık Salgın'ın Yusufcan İslam'a yönelik 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediğine ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta (Takvim.com.tr / Arşiv)Saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta (Takvim.com.tr / Arşiv)

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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