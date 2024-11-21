Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılanırken soruşturmada yeni bir delil ortaya çıktı. Talihsiz yavrunun gömüldüğü Eğertutmaz Deresi kenarında kellik ilacı bulunduğu açıklandı. Söz konusu kellik ilacının erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası gözler yeniden amca Salim Güran'a odaklandı. Çünkü Güran'ın fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği saptandı.

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