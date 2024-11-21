Aksaray’da korkunç cinayet! 3 çocuk annesi evinde başından vurulmuş halde bulundu

EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler şüpheli eş için arama çalışmasına başladı (DHA)

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettiklerini öğrendi.

Güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi S.A. olduğunu tespit etti.