Aksaray’da korkunç cinayet! 3 çocuk annesi evinde başından vurulmuş halde bulundu

Aksaray'da 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Negül Adak'tan başından tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, şüpheli olarak eşi S.A.'yı arıyor.
Aksaray'da 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Negül Adak'tan başından tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, şüpheli olarak eşi S.A.'yı arıyor.
Olay, sabah saatlerinde Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi.
Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, eve geldi.
Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettiklerini öğrendi.
Güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi S.A. olduğunu tespit etti.
3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis şüpheli eşi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.