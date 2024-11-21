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Aksaray'da korkunç cinayet! 3 çocuk annesi evinde başından vurulmuş halde bulundu

Aksaray'da 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Negül Adak'tan haber alamayan ablası evine gitti. Adak'ı yerde kanlar içerisinde bulan abla ekiplere haber verdi. Ekipler Negül Adak'ın başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis, şüpheli olarak eşi S.A.'yı arıyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:04 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:04
Aksaray’da korkunç cinayet! 3 çocuk annesi evinde başından vurulmuş halde bulundu

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Aksaray'da 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Negül Adak'tan başından tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, şüpheli olarak eşi S.A.'yı arıyor.

Aksaray'da 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu (DHA)Aksaray'da 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu (DHA)

Olay, sabah saatlerinde Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

Aksaray'da 3 çocuk annesi Negül Adak evinde ölü bulundu (DHA)Aksaray'da 3 çocuk annesi Negül Adak evinde ölü bulundu (DHA)

Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, eve geldi.
Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi (DHA)Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi (DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler şüpheli eş için arama çalışmasına başladı (DHA)Ekipler şüpheli eş için arama çalışmasına başladı (DHA)

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettiklerini öğrendi.
Güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi S.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor (DHA)Polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor (DHA)
3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis şüpheli eşi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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