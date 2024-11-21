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Antalya'da feci olay! Muz serasında raylı sistemin halatı koptu: Ortalık savaş alanına döndü | 2 ölü 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatı koptu. 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hızla inenmeye başladı ve işçiler beton zemine çakıldı. Kazada işçiler Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) olay yerinde, Mevlüt Tokaç (39) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 işçi de tedaviye alındı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:40 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:40
Antalya’da feci olay! Muz serasında raylı sistemin halatı koptu: Ortalık savaş alanına döndü | 2 ölü 2 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatı koptu. 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hızla inenmeye başladı ve işçiler beton zemine çakıldı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise ağır yaralandı.

Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (DHA)Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (DHA)

Olay, dün İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi.

Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (İHA)Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (İHA)

Serada çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç(39) ve Ahmet Okyanus (57) seranın içinde ürünlerin taşınması için kullanılan raylı sistemin kasasına topladıkları muzları yükledi.

Kendileri de kasaya bindi. Muzları seranın dışındaki alana götürmek isteyen 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hareket ettiği sırada bağlı olduğu halat koptu. Hızla aşağı doğru inerken beton zemine çarpan kasadaki 4 işçi çevreye savruldu.

Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu 2 işçi öldü 2 işçi yaralandı (İHA)Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu 2 işçi öldü 2 işçi yaralandı (İHA)

İŞÇİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ 2'Sİ İSE AĞIR YARALI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (İHA)Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu (İHA)

SERA YETKİLİLERİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri serada incelemelerde bulundu.
Kazanın neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldı.
Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.

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