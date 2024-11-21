Antalya’da feci olay! Muz serasında raylı sistemin halatı koptu: Ortalık savaş alanına döndü | 2 ölü 2 yaralı

Antalya'da muz serasında raylı sistemin halatı koptu 2 işçi öldü 2 işçi yaralandı (İHA)

İŞÇİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ 2'Sİ İSE AĞIR YARALI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.