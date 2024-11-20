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Yeni Doğan Çetesi lideri Fırat Sarı’nın kurduğu sistem kan dondurdu! Sanık hemşirelerden korkunç itiraflar

Yeni Doğan Çetesi, para için sağlıklı bebekleri kuvöze koydu. Bile bile öldürüp hem devleti hem aileleri soydu. Örgüt lideri Fırat Sarı’nın kurduğu sistem kan dondurdu. Sanık hemşireler korkunç itiraflarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Yeni Doğan Çetesi lideri Fırat Sarı’nın kurduğu sistem kan dondurdu! Sanık hemşirelerden korkunç itiraflar

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Fırat Sarı, önce İstanbul'daki bazı özel hastanelerle anlaştı. "Sizin yoğun bakımlarınızı doldururum" deyip planını uyguladı. Doktorundan hemşiresine tüm çete üyelerini kendisi ayarladı. Ardından tıp merkezinde doğum yapan aileleri kandırdı. "Bebeğinizin durumu kritik. Kuvöze konulmalı" yalanını attı. Bebeğin doğduğu hastanenin çocuk doktoru ile sevk yazısı yazdı. Bebeği kendi ayarladığı ambulanslarla anlaştığı hastanelere kaldırdı. Çocuk başına 5 bin TL aldı. Kuvözdeki bebeklerin raporlarıyla oynadı. Fırat Sarı çetesi, sahte epikriz raporlarıyla SGK'dan ilaç alıp sattı. Şafak Hastanesi'nin yöneticisi ise Sarı'ya bebek başı 10 bin TL ödeme yaptı. Sarı entübe edilen bebek için "Ölecek ilaç kullanmayın" dedi. Durumu kritik bir bebek için ise "Çek fişi gitsin" deyip talimat yolladı.

ONLARA NE DİYECEKSİNİZ?
Bebek katilleri çetesi davasında dün itiraflar vardı. Çete lideri Sarı'nın hemşiresi ve şoförü "Serdar, sevklerden 5 bin lira kazanıyordu" derken Mahkeme Başkanı, "Bebek öldürmeyle ilgili konuşmanız var" diye sordu. Cevabı "Kalbinin durup geri gelmesi durumu vardı" oldu...

İstanbul'da 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşması, ikinci gününde devam etti. 2. günde kürsüye gelen ilk kişi Fırat Sarı'nın hemşiresi sanık Hasan Basri Gök oldu.
MAHKEME BAŞKANI: Epikriz değiştirmeyi anlatır mısın?
SANIK: Bir şablon sistemi vardı. Hastane sorumluları bebeklerin değerlerini atardı, biz de bu değerleri girerdik.
MAHKEME BAŞKANI: Normal değerler mi?
SANIK: Karşıdaki sorumlunun gönderdiği değerler.a
M.B.: Sen nerede çalıştın?
SANIK: Reyap Hastanesi'nde çalıştım.
M.B.: Ne olarak?
SANIK: Fırat Sarı'nın hemşiresiydim. Son 6 aydır epikriz raporlarını yazdım ve aynı zamanda şoförlüğünü yaptım.
M.B.: Bir işletme konusu var, nedir bu?
SANIK: Fırat Sarı kendi personelini işletmeye gönderiyordu.
M.B.: Hangi hastaneler?
SANIK: Avcılar, Doğa, Birinci, Silivri Kolon, Duygu, Bağcılar Şafak, GOP Şafak, TRG Hastanesi. M.B.: Normalden uzun mu yatırıyorlardı?
SANIK: Evet, normalden uzun yatıyorlardı. M.B.: Neden?
SANIK: SGK'dan para almak için.
M.B.: Bebek sevkleriyle ilgili ne biliyorsun?
SANIK: Bebek sevklerini Fırat Sarı, İlker Gönen ve Mert Özdemir yapıyordu. M.B.: Nasıl alıyorlardı?
SANIK: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı; bebekleri onlardan alıyordu.
M.B.: Neden? SANIK: Para kazanmak için.
M.B.: 112'yi bilgilendirmeden bu nasıl yapılıyordu?
SANIK: Doktorlar üzerinden yapılıyordu.
M.B.: Para kazanıyorlar mıydı?
SANIK: Kazanıyorlardı. Serdar, il dışı sevklerden 5 bin lira kazanıyordu. Denetimlerde Fırat Sarı'nın talimatı üzerine hareket ettik. Hasta üzerinden kullanılmış gibi gösterilen gaz ve ilaçlar vardı. Fırat Sarı aradı; sevk vardı ancak ailenin parası yoktu. Fırat Sarı kendi komisyon ücretini aldı. 40 bin lira toplandı. Hastaneye parasını verdik, gerisini Fırat aldı. Amaç SGK'dan daha fazla para almaktı. M.B.: Normalde yapılması gereken bu mu? Mehtap'a "Bebeği öldür" demişsiniz.
SANIK: (Cevap belirtilmedi.)

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