En çok boşanan 3 burç! Uzman astrolog yorumladı: Onlar evlilikte mutlu olamıyor

Astrolog Susan Miller 'a göre (2024), astrolojik etkiler kişilik özelliklerimizi şekillendirdiği gibi ilişkilerimizdeki davranışlarımızı ve tercih ettiğimiz partner türlerini de etkileyebiliyor. Bu nedenle, bazı burçların ilişkilerde diğerlerine göre daha fazla uyum sorunu yaşayabileceği ve hatta boşanma oranlarının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. İşte boşanma oranlarının astrolojik bir perspektiften analizi...

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1. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Susan Miller'a göre, İkizler burcu insanları sosyal, enerjik ve hareketli bir yapıya sahip. Ancak bu burcun özgürlük ve değişim ihtiyacı, uzun vadeli bağlılıklarda sorunlara yol açabilir. İkizler, monotonluğu sevmez ve heyecanını kaybettiği bir ilişkide uzaklaşmaya başlayabilir. Bu da evliliklerinde anlaşmazlıkların artmasına neden olabilir.

2. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları, maceracı ve bağımsız doğalarıyla bilinir. Miller, Yay burcunun taahhütlerden uzak durma eğiliminde olduğunu ve bu durumun evlilikte sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Özgürlüklerine olan düşkünlükleri nedeniyle kısıtlanmış hissettiklerinde ya da ilişkide bireyselliklerinin zarar gördüğünü düşündüklerinde çatışma yaşayabilirler.