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En çok boşanan 3 burç! Uzman astrolog yorumladı: Onlar evlilikte mutlu olamıyor

2024 yılında Astro Guide Magazine'de yayımlanan bir makaleye göre, Yay ve İkizler burçlarının bağlanma sorunları, evliliklerinde daha fazla sorun yaşamasına yol açabiliyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:26
En çok boşanan 3 burç! Uzman astrolog yorumladı: Onlar evlilikte mutlu olamıyor

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Astrolog Susan Miller'a göre (2024), astrolojik etkiler kişilik özelliklerimizi şekillendirdiği gibi ilişkilerimizdeki davranışlarımızı ve tercih ettiğimiz partner türlerini de etkileyebiliyor. Bu nedenle, bazı burçların ilişkilerde diğerlerine göre daha fazla uyum sorunu yaşayabileceği ve hatta boşanma oranlarının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. İşte boşanma oranlarının astrolojik bir perspektiften analizi...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

1. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Susan Miller'a göre, İkizler burcu insanları sosyal, enerjik ve hareketli bir yapıya sahip. Ancak bu burcun özgürlük ve değişim ihtiyacı, uzun vadeli bağlılıklarda sorunlara yol açabilir. İkizler, monotonluğu sevmez ve heyecanını kaybettiği bir ilişkide uzaklaşmaya başlayabilir. Bu da evliliklerinde anlaşmazlıkların artmasına neden olabilir.

2. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları, maceracı ve bağımsız doğalarıyla bilinir. Miller, Yay burcunun taahhütlerden uzak durma eğiliminde olduğunu ve bu durumun evlilikte sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Özgürlüklerine olan düşkünlükleri nedeniyle kısıtlanmış hissettiklerinde ya da ilişkide bireyselliklerinin zarar gördüğünü düşündüklerinde çatışma yaşayabilirler.

3. Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burcu, cesur ve kararlı bir burçtur ancak aynı zamanda fevri yapısıyla dikkat çeker. Susan Miller, Koç burçlarının sabırsız tavırlarının ve her zaman kendi isteklerini ön planda tutma eğilimlerinin evlilikte uyumsuzluk yaratabileceğini söylüyor. Koçlar tartışmaları çözmek yerine haklı çıkmaya odaklanabilir, bu da sorunların birikmesine neden olabilir.

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