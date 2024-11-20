Nostaljik perde furyası antikacıyı bıktırdı: Telefonlara bakamaz hale geldik!

Türkiye genelinde, 'Babaanne perdesi' ismiyle perde satışı furyası başladı. Sosyal medyada, eski perdelerini pahalıya sattığını iddia eden kişiler nedeniyle ikinci el eşya satış siteleri, fiyatları milyon TL'leri bulan antika perde ilanlarıyla doldu. Üstünde çiçek motifleri olan eski perdeleri satmak isteyenler, Bolu'da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu'nu bıktırdı. Eroğlu, her gün onlarca kişinin eski perdeleri kendisine 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi fiyatlarla satmak istediğini söyledi.