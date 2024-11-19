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5 SANİYENİZ VAR! Uzaylı büyükanneyi bulabilecek misiniz?

Görsel zeka testleri ilk bakışta basit gibi görünse de özenle hazırlanmış optik illüzyonlarla görenleri şaşırtıyor. Son dönemlerde sosyal mecrada büyük ilgi gören bir optik illüzyon testi merak uyandırıyor. Peki siz 5 saniye içinde resimdeki uzaylı büyükanneyi bulabilir misiniz?

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:22 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:25
5 SANİYENİZ VAR! Uzaylı büyükanneyi bulabilecek misiniz?

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Son dönemlerde sosyal medyada büyük ilgi gören bir optik illüzyon testi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki siz 5 saniye içinde resimdeki uzaylı büyükanneyi bulabilir misiniz? Gelin illüzyon testine yakından bakalım...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU:

RESİMDEKİ UZAYLI BÜYÜKANNEYİ BULABİLİR MİSİN?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEVAP:

Soldaki büyükanne bir uzaylı. Yanıtı teyit etmek istiyorsan yaşlı kadının parmaklarını sayabilirsin.

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