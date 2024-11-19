5 SANİYENİZ VAR! Uzaylı büyükanneyi bulabilecek misiniz?

Son dönemlerde sosyal medyada büyük ilgi gören bir optik illüzyon testi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki siz 5 saniye içinde resimdeki uzaylı büyükanneyi bulabilir misiniz? Gelin illüzyon testine yakından bakalım...
Son dönemlerde sosyal medyada büyük ilgi gören bir optik illüzyon testi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki siz 5 saniye içinde resimdeki uzaylı büyükanneyi bulabilir misiniz? Gelin illüzyon testine yakından bakalım...
SORU:
RESİMDEKİ UZAYLI BÜYÜKANNEYİ BULABİLİR MİSİN?
CEVAP:
Soldaki büyükanne bir uzaylı. Yanıtı teyit etmek istiyorsan yaşlı kadının parmaklarını sayabilirsin.