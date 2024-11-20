Rize’de heyelan can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti

Rize Çayeli'ne bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi, dün sabah 06.30 sıralarında aşırı yağışın da etkisiyle kaydı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yollandı. Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki 35 yaşındaki Yakup Bayraktar, hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

24 SAATTE 120 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan yaşandı. İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı heyelanlı bölgelerde çalışma yaptı. Çayeli'ne 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Geçen cuma günü 4.7'lik Rize'deki depremin toprağı hareketlendirdiği ve heyelanda bunun etkili olduğu belirtildi.