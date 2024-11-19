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Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Bu yıl üçüncü kez karaya vuran kıyamet balığı görenleri hayrete düşürdü. Mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen bu balığın özellikleri nedir, nasıl görünüyor? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:29
Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Kaliforniya'nın Encinitas kıyılarında kıyamet balığı bir kez daha kadraja takıldı. 9 fit uzunluğundaki balık, 6 Kasım'da Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Alison Laferriere tarafından Grandview Plajı'nda keşfedildi. Bu keşif, Kaliforniya'da son üç ayda görülen üçüncü kıyamet balığı vakası olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Japon mitolojisinde tsunami habercisi

Japon mitolojisine göre kürek ya da kıyamet balığının sığ sularda görülmesi deprem ve tsunami gibi felaketlerin habercisi olarak kabul ediliyor. Ancak bilimsel araştırmalar kürek balıkları ile büyük depremler arasındaki ilişkiyi henüz kanıtlamamıştır. 2019'da yapılan bir çalışma, bu tür gözlemler ile Japonya'daki depremler arasında doğrudan bir bağlantı kaydetmedi.

Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Su yüzüne çok nadir çıkarlar

Kıyamet balıkları, okyanusun en derin ve en az keşfedilen bölgelerinden biri olan mezopelajik katmanda yaşar ve nadiren gözlemlenir. Bu tür, okyanus yüzeyinden 3.000 fit kadar derinliklerde bulunur ve çoğunlukla yalnızca tehlike altında olduklarında sahile doğru yönelir. Bu nedenle derin deniz kıyamet balıklarının kıyıya vurması nadir ve önemli bir fırsat sunar.

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