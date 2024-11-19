Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Kaliforniya'nın Encinitas kıyılarında kıyamet balığı bir kez daha kadraja takıldı. 9 fit uzunluğundaki balık, 6 Kasım'da Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Alison Laferriere tarafından Grandview Plajı'nda keşfedildi. Bu keşif, Kaliforniya'da son üç ayda görülen üçüncü kıyamet balığı vakası olarak kayıtlara geçti.

Japon mitolojisinde tsunami habercisi Japon mitolojisine göre kürek ya da kıyamet balığının sığ sularda görülmesi deprem ve tsunami gibi felaketlerin habercisi olarak kabul ediliyor. Ancak bilimsel araştırmalar kürek balıkları ile büyük depremler arasındaki ilişkiyi henüz kanıtlamamıştır. 2019'da yapılan bir çalışma, bu tür gözlemler ile Japonya'daki depremler arasında doğrudan bir bağlantı kaydetmedi.