Üçüncü kez sahilde! Kıyamet balığı geri döndü

Kaliforniya'nın Encinitas kıyılarında kıyamet balığı bir kez daha kadraja takıldı. 9 fit uzunluğundaki balık, 6 Kasım'da Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Alison Laferriere tarafından Grandview Plajı'nda keşfedildi. Bu keşif, Kaliforniya'da son üç ayda görülen üçüncü kıyamet balığı vakası olarak kayıtlara geçti.
Japon mitolojisinde tsunami habercisi
Japon mitolojisine göre kürek ya da kıyamet balığının sığ sularda görülmesi deprem ve tsunami gibi felaketlerin habercisi olarak kabul ediliyor. Ancak bilimsel araştırmalar kürek balıkları ile büyük depremler arasındaki ilişkiyi henüz kanıtlamamıştır. 2019'da yapılan bir çalışma, bu tür gözlemler ile Japonya'daki depremler arasında doğrudan bir bağlantı kaydetmedi.
Su yüzüne çok nadir çıkarlar
Kıyamet balıkları, okyanusun en derin ve en az keşfedilen bölgelerinden biri olan mezopelajik katmanda yaşar ve nadiren gözlemlenir. Bu tür, okyanus yüzeyinden 3.000 fit kadar derinliklerde bulunur ve çoğunlukla yalnızca tehlike altında olduklarında sahile doğru yönelir. Bu nedenle derin deniz kıyamet balıklarının kıyıya vurması nadir ve önemli bir fırsat sunar.