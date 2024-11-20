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İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2'si ağır 3 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli M.S.C. silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama "Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:55 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 22:39
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)

GÖZALTINA ALINACAĞINI ANLADI SİLAHINA SARILDI
Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Ekipler aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli silahına sarıldı.

İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)

Şüpheli evine gelen üç polise arka arkaya ateş açtı. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislere silahlı saldırıda bulunan M.S.Ç isimli şahıs.Polislere silahlı saldırıda bulunan M.S.Ç isimli şahıs.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı.

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama. ( X / Ekran görüntüsü)İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama. ( X / Ekran görüntüsü)

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır."

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