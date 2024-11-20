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Engelli merkezinde skandal! Çocuklara işkence eden 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Engelli çocuklara işkence eden 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Engelli merkezinde skandal! Çocuklara işkence eden 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Niğde Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 10 yaşındaki M.Ç, iddiaya göre şiddet gördüğü için hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı. M.Ç'nin yanı sıra merkezde hizmet sunulan 15 çocuk ile bir yetişkin engelliye kötü muamelede bulundukları ve mahremiyet ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan 26 bakım personelinden 14'ü tutuklandı. 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.Ç'nin otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği ve travmatik bir etkinin olmadığı belirlendi.

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