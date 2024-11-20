Deniz Akkaya’nın adli sicili kabarık çıktı: 8 sabıka, 44 dava, 100 soruşturma, 23 icra!

Akkaya, 19'u devam eden 44 ayrı davadan yargılandı. Tehdit, hakaret, yağma gibi suçlardan da hakkında tam 100 soruşturma açıldı.

Ayrıca 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu saptandı. 23 icra dosyasının devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda banka hesaplarına haciz uygulandı.

"KALEMİTİ" DENİZ

Eski manken Deniz Akkaya hakkında 44 ceza davası, 100 soruşturma ve 23 icra dosyası olduğu ortaya çıktı, 8 suçtan suç kaydı olduğu da tespit edildi... Sosyal medya paylaşımları ve kızı A.Ö. ile gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya için eski eşi Cengiz Efe Önbilgin, bipolar hastası olduğunu belirterek vasi atanması davasında mahkeme, eski mankenin UYAP bilgilerini de inceledi. Deniz Akkaya hakkında 19'u devam eden 25'i sonuçlanan 44 adet ceza davası; 22'si devam eden 78'i sonuçlanan 100 soruşturma dosyası olduğu öğrenildi.

Eski manken hakkında açılan dava ve soruşturma dosyalarının konusunu "Hakaret", "Tehdit", "Cebir", "Hile Kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Alacağını tahsil amacıyla yağma" gibi suçların oluşturduğu belirlendi. 8 suç kaydı olan Akkaya'nın kesinleşmeyen mahkumiyet kararlarının da bulunduğu ve hakkında 9'u açık, 14'ü devam eden 23 icra dosyasının olduğu, banka hesaplarına haciz konduğu öğrenildi.

CALAMITY JANE KİMDİR?

Amerikan batısının efsanesi Calamity Jane... Martha Jane Cannary olarak da bilinen Calamity Jane, 1852'de Missouri'de doğdu ve 1903'te South Dakota'da öldü. Calamity Jane, zorluklara meydan okuyarak, hayatta kalma ve kendini Batı'da kabul ettirme mücadelesini verdi. At sürme, avcılık, silah kullanımı ve suç işleme konularında ustalık kazanmıştı.