Sarıyer’de bir garip yol verme kavgası! Kadından skandal sözler: Polis ağabeyimiz var, gaziysen git evinde otur

Sarıyer'de yol verme kavgası (DHA) Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şoför, "Ben sana lan dedim mi evladım" dediği kadın, "Sen tehdit ediyorsun. Git arabana bin. Sen polislerle uğraşacaksın" diyerek karşılık verdi.

Kadından gazi olduğunu söyleyen adama skandal sözler (DHA)

"GAZİYSEN GİT EVİNDE OTUR"

Bunun üzerine servis şoförü, "Ben zaten polisim hanımefendi, kimliğimi göstereyim mi? Özel harekatçıyım" deyince de kadın, "Bizim de polis abimiz var şimdi o gelecek. Göster kartını, oradaysa senin serviste ne işin var" cevabını verdi.

Şoför de "Ben gaziyim hanımefendi, gel gör kartımı o zaman" karşılığını verince otomobildeki kadın, "Gaziysen git evinde otur" dedi.