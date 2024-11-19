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Sarıyer'de bir garip yol verme kavgası! Kadından skandal sözler: Polis ağabeyimiz var, gaziysen git evinde otur

İstanbul Sarıyer’de bir servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasında otomobildeki kadın, özel harekat polisi ve gazi olduğunu söyleyen şoföre, “Gaziysen git evinde otur” dedi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:00
Sarıyer’de bir garip yol verme kavgası! Kadından skandal sözler: Polis ağabeyimiz var, gaziysen git evinde otur

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Olay, 8 Kasım Cuma günü saat 02.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta birbirine yol vermeyen servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasından tartışma çıktı.

Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması

Sarıyer'de yol verme kavgası (DHA)Sarıyer'de yol verme kavgası (DHA)
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şoför, "Ben sana lan dedim mi evladım" dediği kadın, "Sen tehdit ediyorsun. Git arabana bin. Sen polislerle uğraşacaksın" diyerek karşılık verdi.

Kadından gazi olduğunu söyleyen adama skandal sözler (DHA)Kadından gazi olduğunu söyleyen adama skandal sözler (DHA)

"GAZİYSEN GİT EVİNDE OTUR"
Bunun üzerine servis şoförü, "Ben zaten polisim hanımefendi, kimliğimi göstereyim mi? Özel harekatçıyım" deyince de kadın, "Bizim de polis abimiz var şimdi o gelecek. Göster kartını, oradaysa senin serviste ne işin var" cevabını verdi.

Şoför de "Ben gaziyim hanımefendi, gel gör kartımı o zaman" karşılığını verince otomobildeki kadın, "Gaziysen git evinde otur" dedi.

Şoför gazilik belgesini gösterdi ama... (DHA)Şoför gazilik belgesini gösterdi ama... (DHA)

"SEN KİMİ YİYORSUN"
O sırada gazi kimliğini gösterdiği öne sürülen şoföre kadın, "Akşam kendin anlatırsın, gaziysen beni ilgilendirmiyor, yürü. Özel harekat servis mi çeker? Sen kimi yiyorsun" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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