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Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

Rize'nin Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. A Haber ekranlarında yaşanan heyelana ilişkin açıklamalarda bulunan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi, "Kıl yapı hayatını kurtaran hemşehrilerimiz de oldu." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:06
Rize’de heyelan: Ölü ve yaralılar var

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Rize'de heyalan! 1 kişi hayatını kaybetti



APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi A Haber ekranlarında yaşanan heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu. Yağmurun yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Çiftçi, "Kıl yapı hayatını kurtaran hemşehrilerimiz de oldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçi canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

"BİNALARIN İÇİNE GİRDİ"
"Sabahın erken saatlerinde yağmurla ilgili uyarı almıştık ama bu derece yoğun bir yağmur yağacağından haberimiz yoktu. Sabah 5,5 gibi binaların arkasından heyelan binaların içerisine doğru girdi. 1 ölü 2 yaralımız var."

Rize Çayeli'nde heyelan

"BİNAYI TAHLİYE ETTİK"
"Binada çok sayıda vatandaşımız yaşıyordu. Binayı belediyemizin imkanları AFAD'ın destekleriyle beraber insanlarımızı tahliye ettik. Şu anda can tehlikesi olacak bir durum bu alanda yok. Ama yağmur yine yoğun bir şekilde yağıyor."

"KIL PAYI HAYATLARINI KURTARDILAR"
"Bir hemşehrimiz yine o evlerden bir tanesindeydi ben 5.30'da bölgeye geldiğimde o da namaz dönüşü geldi dedi ki ben namaz için kalktım evden çıktım baktım biraz su giriyor oğlumu aradım oğlum geldi kızımı aldı evine götürdü ben de namaza gittim dedi. Sonra geldiğimde evinin bir ucundan girip diğer ucundan toprağın çıktığına şahit oldu. Kıl yapı hayatını kurtaran hemşehrilerimiz de oldu."

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