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Valizini gar kapısı girişinde unuttu ekipler alarma geçti! Tren garı önünde bomba paniği

Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:59 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:59
Valizini gar kapısı girişinde unuttu ekipler alarma geçti! Tren garı önünde bomba paniği

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Olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu.

Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği (İHA)Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği (İHA)

Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı.

Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği (İHA)Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği (İHA)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

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