Konya’daki parke taşlı cinayetin sır perdesi aralandı! Cinsel istismar detayı kan dondurdu

Hastaneye kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerden bıçağı kullanan Mehmet Emin Gök tutuklanırken, ağabeyi ve çalışanları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ahmet Gök (41), kardeşi Muhammet Emin Gök (39) ve çalışanları Ahmet Atay (20) ile birlikte aralarında daha önceden husumet bulunan 42 yaşındaki Sıtkı Fidan'ı telefonla çağırdıkları yerde dövüp, bıçakladı.

CİNAYETİN NEDENİ CİNSEL İSTİSMAR Sabah'ın ididasına göre; İddianamede Ahmet Gök'ün oğlu Y.G'nin 2023 yılında Sıtkı Fidan'ın eşinin yeğeni olan kız çocuğu T.K'ya cinsel istismarda bulunduğu ve bu nedenle hakkında dava açıldığı ancak yargılama sırasında 1 yıl önce Y.G.'nin trafik kazası sonucu ölmesi nedeniyle davanın düştüğü ve taraflar arasında husumet başladığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Mehmet Emin Gök hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, ağabeyi Ahmet Gök ve çalışanları Ahmet Atay hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Olayın gerçekleştiği yer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İddianamede, Olay günü cinsel istismara uğrayan T.K., yanında bir arkadaşı ile birlikte mısır tezgahı işleten Y.G'nin kız kardeşlerine hakaret içerikli sözler söyledikleri ve burada küçük çaplı bir arbedenin yaşandığı, kızların haber vermesi üzerini amca Mehmet Emin Gök'ün bıçakla evden çıktığı ve çalışanları Ahmet Atay ile birlikte olay yerine geldikleri, daha sonra olay yerine Ahmet Gök'ün geldiği, şüphelilerin telefonla çağırdıkları Sıtkı Fidan'ı önce tekme-tokat ve parke taşıyla dövüp, direncini kırdıkları ardından da Mehmet Emin Gök'ün Fidan'ı bıçaklayarak öldürdüğü ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ahmet Gök ve Ahmet Atay'ın cinayet anında Mehmet Emin Gök'ü engellemeyip aksine, bir süre Fidan'ın peşinden gittiklerine yer verildi.