Bilim dünyasında büyük heyecan: Uzaylılar hakkında çığır açan keşif

Bilim insanları, uzaylı yaşamının hala keşfedilmemesini farklı teorilerle açıklıyor. Öngörülerden biri ise bu medeniyetlerin paralel evrenlerde var olabileceği fikrine dayanıyor. İşte araştırmaya ilişkin önemli detaylar...
Bilim insanları, uzaylı yaşamının hala keşfedilmemesini farklı teorilerle açıklıyor. Öngörülerden biri ise bu medeniyetlerin paralel evrenlerde var olabileceği fikrine dayanıyor. İşte araştırmaya ilişkin önemli detaylar...
Paralel evrenlerde yaşam olası görünüyor
Durham Üniversitesi'nden astrofizikçi Daniele Sorini ve ekibi ünlü Drake denklemine yeni bir yaklaşım getirerek farklı evrenlerde yaşam olasılıklarını inceledi. Ekip, evrenin mevcut koşullarının uzaylı yaşamı için yeterince elverişli olmayabileceğini ancak paralel evrenlerde farklı fiziksel koşullar altında yaşamın daha olası olduğunu iddia ediyor.
Evrenlere göre enerji yoğunluğu değişken
Araştırmaya göre evrendeki karanlık enerji yoğunluğu yaşamın gelişebilmesi için ideal düzeyde değil. Sorini ve arkadaşları bazı evrenlerin daha yüksek karanlık enerji yoğunluğuna sahip olabileceğini ve bunun uzaylı yaşamı için daha uygun bir ortam sağlayabileceğini buldular. Bu keşif neden hala uzaylılarla temasa geçmediğimizi anlamamıza yardımcı olabilir ve paralel evrenlerin yaşam arayışında göz ardı edilmemesi gereken bir olasılık sunduğunu açıklayabilir.
Modern fiziğin derinliklerine kapı açıyor
Cenevre Üniversitesi'nden kozmolog Lucas Lombriser, "Bu model, paralel evrenlerde yaşamın ortaya çıkışını araştırmamıza olanak tanıyor ve evren hakkında bildiklerimizi sorgulamamıza yol açabilir" diyor. Bu yenilikçi fikir aynı zamanda modern fiziğin daha farklı alanlarına olan ilginin artmasını sağlarken evrenin yapısına dair daha derin sorular sorulmasına da zemin hazırlıyor.