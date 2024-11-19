Bilim dünyasında büyük heyecan: Uzaylılar hakkında çığır açan keşif

Durham Üniversitesi 'nden astrofizikçi Daniele Sorini ve ekibi ünlü Drake denklemine yeni bir yaklaşım getirerek farklı evrenlerde yaşam olasılıklarını inceledi. Ekip, evrenin mevcut koşullarının uzaylı yaşamı için yeterince elverişli olmayabileceğini ancak paralel evrenlerde farklı fiziksel koşullar altında yaşamın daha olası olduğunu iddia ediyor.

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Evrenlere göre enerji yoğunluğu değişken

Araştırmaya göre evrendeki karanlık enerji yoğunluğu yaşamın gelişebilmesi için ideal düzeyde değil. Sorini ve arkadaşları bazı evrenlerin daha yüksek karanlık enerji yoğunluğuna sahip olabileceğini ve bunun uzaylı yaşamı için daha uygun bir ortam sağlayabileceğini buldular. Bu keşif neden hala uzaylılarla temasa geçmediğimizi anlamamıza yardımcı olabilir ve paralel evrenlerin yaşam arayışında göz ardı edilmemesi gereken bir olasılık sunduğunu açıklayabilir.