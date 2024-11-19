Pitbullun saldırdığı köpek (DHA)

"ÖNCE BANA SONRA KÖPEĞİME SALDIRDI"

Sudenaz Kürkçü şunları söyledi:

"Kafeye bir anda ağızlığı ve ipi olmayan bir pitbull girdi. İş yeri sahipleri bana köpeğimi tutmamı söyledi. Önce bana, sonra köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım, dakikalarca boğuştuk. Pitbull çenesi ile ısırdığı köpeğimi kenetledi, dakikalarca bırakmadı. Kafe sahipleri yardımcı olmaya çalıştı. Ben, onların olduğunu zannediyorum. Ama başıboş köpeğin içeri daldığını söylüyorlar. Köpeğim ağzından kurtardıktan sonra kaçtı. Üç kişi peşinden koştuk bulamadık. Köpeğimi korumaya çalışırken üzerime de saldırdı zarar verdi. Köpeğimin baş ve ayağında yaralar var. Tek başına sokakta ne yapıyor bilemiyorum. 6 yaşındaki Tobi ismine duyarlıdır, çağırınca gelir yanınıza"