Bu fotoğrafta bir gariplik var! Farklı olanı bulun ve zekanızı test edin

Şimdi paylaşacağımız resme ilk baktığınız andaki seçiminiz karakteriniz hakkında şaşırtıcı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Peki bu resimde farklı olanı bir bakışta bulabilir misiniz? Hadi gelin resme daha yakından bakalım...
Şimdi paylaşacağımız resme ilk baktığınız andaki seçiminiz karakteriniz hakkında şaşırtıcı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Peki bu resimde farklı olanı bir bakışta bulabilir misiniz? Hadi gelin resme daha yakından bakalım...
SORU
Bu resimde birbirine çok benzeyen bir sembol grubu görüyoruz. Peki iç içe geçmiş daireler içinde birbirinden farklı olan hangisi bulabilir misiniz? Desenleri ve detayları iyi karşılaştırarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.
YANIT
Tüm sembollere teker teker yakından baktığınızda sadece bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Yanıtı görselde paylaşıyoruz. Bu tür testler eğlenceli bir aktivite olmanın yanı sıra zihinsel kabiliyeti artırır ve bilişsel güçlerinizi geliştirmeye yardımcı olur.