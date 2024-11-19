Bu fotoğrafta bir gariplik var! Farklı olanı bulun ve zekanızı test edin

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Şimdi paylaşacağımız resme ilk baktığınız andaki seçiminiz karakteriniz hakkında şaşırtıcı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Peki bu resimde farklı olanı bir bakışta bulabilir misiniz? Hadi gelin resme daha yakından bakalım...

(Takvim Foto Arşiv) SORU Bu resimde birbirine çok benzeyen bir sembol grubu görüyoruz. Peki iç içe geçmiş daireler içinde birbirinden farklı olan hangisi bulabilir misiniz? Desenleri ve detayları iyi karşılaştırarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.