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Bu fotoğrafta bir gariplik var! Farklı olanı bulun ve zekanızı test edin

Optik illüzyon testlerine ilginiz varsa doğru yerdesiniz. Görsel algı ve kişilik analizi üzerine yapılan çalışmalar optik illüzyonların bireyi nasıl yanıltabileceğini ve bu yanılsamaların kişiliğimiz hakkında neler açıklayabileceğini ortaya koyuyor. Peki resimde farklı olanı bulabilir misiniz? Gelin detaylara yakından bakalım...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:19
Bu fotoğrafta bir gariplik var! Farklı olanı bulun ve zekanızı test edin

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Şimdi paylaşacağımız resme ilk baktığınız andaki seçiminiz karakteriniz hakkında şaşırtıcı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Peki bu resimde farklı olanı bir bakışta bulabilir misiniz? Hadi gelin resme daha yakından bakalım...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU

Bu resimde birbirine çok benzeyen bir sembol grubu görüyoruz. Peki iç içe geçmiş daireler içinde birbirinden farklı olan hangisi bulabilir misiniz? Desenleri ve detayları iyi karşılaştırarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YANIT

Tüm sembollere teker teker yakından baktığınızda sadece bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Yanıtı görselde paylaşıyoruz. Bu tür testler eğlenceli bir aktivite olmanın yanı sıra zihinsel kabiliyeti artırır ve bilişsel güçlerinizi geliştirmeye yardımcı olur.

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