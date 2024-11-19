Evladının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı mı? Şiyar A. kaç yıl hapis cezası aldı? Çocuğa ne oldu?

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Evladının boğazına bıçak dayadı!

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.