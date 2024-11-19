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Evladının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı mı? Şiyar A. kaç yıl hapis cezası aldı? Çocuğa ne oldu?

İzmir’de akıl almaz bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için küçük çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:12
Evladının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı mı? Şiyar A. kaç yıl hapis cezası aldı? Çocuğa ne oldu?

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Evladının boğazına bıçak dayadı!

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A. gözaltına alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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