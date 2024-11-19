TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı. O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "Sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.