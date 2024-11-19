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Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler... Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşandı. Sokakta yürüyen Mustafa P., tartışan bir çifte müdahale edince kavga çıktı. İddiaya göre, Mustafa P. kavga ettiği adamın kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen adam Mustafa P.'yi silahla sırtından vurdu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:39 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:39
Beyoğlu’nda inanılmaz görüntüler... Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu.

Beyoğlu’nda inanılmaz görüntüler... Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu

Hasköy semti Keçeci Piri Mahallesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda inanılmaz görüntüler... Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu

TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı. O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "Sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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