İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu.
Hasköy semti Keçeci Piri Mahallesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE ETTİ
İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı. O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "Sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.