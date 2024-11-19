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Boşanma aşamasındaki eşine tehditler yağdırdı oğlunun boğazına bıçak dayadı!

Boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. Oğlunun boğazına bıçak dayadı. Talihsiz çocuk, büyük şok yaşadı. Şikayet üzerine yakalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Boşanma aşamasındaki eşine tehditler yağdırdı oğlunun boğazına bıçak dayadı!

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Burdur'da oturan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini cep telefonuyla görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince yakalandı. Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasındaBaba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında
Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında

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