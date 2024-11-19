Boşanma aşamasındaki eşine tehditler yağdırdı oğlunun boğazına bıçak dayadı!

Burdur'da oturan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini cep telefonuyla görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince yakalandı. Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.