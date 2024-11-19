2025 BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar yeni yılın dini günlerini merakla araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi, üç ayların başlangıcından bayram tarihine kadar tüm detayları içeriyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, hem dini vecibelerini planlamak hem de tatil programlarına yön vermek isteyenler için dikkatle takip ediliyor. İşte, 2025 yılına dair önemli dini günlerin tarihleri...