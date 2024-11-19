2025 BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar yeni yılın dini günlerini merakla araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi, üç ayların başlangıcından bayram tarihine kadar tüm detayları içeriyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, hem dini vecibelerini planlamak hem de tatil programlarına yön vermek isteyenler için dikkatle takip ediliyor. İşte, 2025 yılına dair önemli dini günlerin tarihleri...
(Takvim Foto Arşiv)
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.