İllere göre en yaygın soyadları: Bakın 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

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Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. Peki ilk 3'e giren soyadları hangileri? 1 buçuk milyona yakın kullanımla listenin başında hangi soyadı yer alıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) YILMAZ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan isim 1.171.014 kayıt ile "YILMAZ" olarak belirleniyor.