İllere göre en yaygın soyadları: Bakın 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. Peki ilk 3'e giren soyadları hangileri? 1 buçuk milyona yakın kullanımla listenin başında hangi soyadı yer alıyor? İşte habere ilişkin detaylar...
Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. Peki ilk 3'e giren soyadları hangileri? 1 buçuk milyona yakın kullanımla listenin başında hangi soyadı yer alıyor? İşte habere ilişkin detaylar...
YILMAZ
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan isim 1.171.014 kayıt ile "YILMAZ" olarak belirleniyor.
KAYA
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan ikinci isim ise 888.828 kayıt ile "KAYA" olarak belirlenmiştir.
DEMİR
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan üçüncü isim ise 864.643 kayıt ile "DEMİR" olarak kaydedilmiştir.