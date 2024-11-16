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DEM'li terörseviciler Batman'ı karıştırmaya çalışıyor: 24 gözaltı

DEM'li belediye başkanlarının terör bağlantıları ortaya çıkınca yönetime kayyum atanmasının ardından terörseviciler sokakları karıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 06:10 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 06:10
DEM’li terörseviciler Batman’ı karıştırmaya çalışıyor: 24 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6'sı SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 şüphelinin çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 kalaşnikof tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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