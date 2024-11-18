İki dev kayıp! Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ve Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ'dan acı haber geldi. Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Çığ (110), Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır" dedi. Öte yandan karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu da 84 yaşında hayatını kaybetti.