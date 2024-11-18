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Enes Güran’ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Narin cinayetiyle ilgili tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran’ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Enes Güran’ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında aile üyelerinin neşeli halleri dikkat çekmeye başladı. Son olarak, Narin'in abisi tutuklu sanık Enes Güran'ın, cezaevinden yaptığı görüntülü telefon görüşme kayıtları ortaya çıktı.

Dava dosyasında da yer alan bu görüntülerde, arkadaşları Enes'e "Artist gibisin maşallah" diyor, Enes son derece keyifli gülüyor. Baba Arif Güran da görüntülerde son derece neşeli. Ağabey Enes Güran'ın, itirafçı Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi ise akıllara yeni bir cinayet daha mı işlenecek sorusunu getirdi.

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