Elektronik sütyenle meme kanserini erken teşhis eden Doç. Dr. Canan Dağdeviren her 100 kanserliden 98’ini yaşatacak!

Doç. Dr. Canan Dağdeviren, tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalarla 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

AĞRIYI DA ÖLÇECEK

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nden mezun olan Canan Dağdeviren, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi'nin "Genç Akademi Üyesi" seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye'den kazanan ilk kişi oldu. MIT'de Media Lab'de kendi araştırma grubunu kurarak akademisyen olarak araştırmalarına devam etti. Doç. Dr. Dağdeviren'in dünyada ilk olacak en yeni projesi ise, ağrı eşiğini ölçecek bir cihaz geliştirmek. Böylece bebeklerden konuşamayan hastalara, ağrı yönetimi çok daha başarılı yapılabilecek, gereksiz ağrı kesici kullanımının da önüne geçilecek. Doç. Dr. Dağdeviren, giyilebilir ultrason cihazı projesinin meme kanserinden sonra prostat, yumurtalık ve pankreas gibi geç teşhis edildiğinde ölümcül seyredebilen kanser türleri için de hayata geçirileceğini kaydetti.



'ULTRASONLU SÜTYEN'

Doç. Dr. Dağdeviren projesini şöyle anlattı, "Bin hasta üzerinde deniyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde köylerde veya az gelişmiş ülkelerde kadınlar tarafından kullanılabilecek bir sistem haline dönüştürmek. Bir telefondan bile daha ucuz hale getirmeye çalışıyoruz ki, her kadın ulaşabilsin ve kadınlar bu sistemi evlerinde kullanabilsinler, Ultrasonla özellikle ileri evredeyken teşhis alan ve hayatta kalma oranı yüzde 22'lerde olan hasta grubunda, bu oranı yüzde 98'lere çıkarmayı planlıyoruz. Çok fonksiyonlu bu cihazın vücudun 12-15 santim derinliğine kadar etki gösterebiliyor. Birinci evre kanserin 10 kat daha küçük halini görebiliyoruz."