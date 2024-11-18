Çorum’da bir kadın intihar mektubu bırakıp evi ateşe verdi: 1’i çocuk 2 ölü!

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Olay, saat 03.30 sıralarında Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Komşular fark etti ekiplere bildirdi (İHA) İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.