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Çorum'da bir kadın intihar mektubu bırakıp evi ateşe verdi: 1'i çocuk 2 ölü!

Çorum'da kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, intihar mektubu bırakarak 14 yaşındaki oğlunun da olduğu evi ateşe verdi. Kadın ve oğlu hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 08:44
Çorum’da bir kadın intihar mektubu bırakıp evi ateşe verdi: 1’i çocuk 2 ölü!

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Olay, saat 03.30 sıralarında Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Komşular fark etti ekiplere bildirdi (İHA)Komşular fark etti ekiplere bildirdi (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İntihar mektubu ortaya çıktı (İHA)İntihar mektubu ortaya çıktı (İHA)

İNTİHAR MEKTUBU!
Ekipler tarafından evde yapılan incemelerde, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Fatma Makineci'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının her yere dökülen jel ve tiner ile çıkartıldığı tespit edildi.

Tiner ve jel ile evi yakmış (İHA)Tiner ve jel ile evi yakmış (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması neticesinde Fatma Makineci'nin cenazesi de evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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