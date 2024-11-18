Deniz Akkaya son dönemde kızı ve eşiyle yaşadığı krizlerle gündeme oturuyor. Eski eşi Efe Önbilgin'in talebi üzerine açılan davalar sonrası, mal varlıkları incelenip tedbir konuldu ve ünlü mankenin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi kararı verildi. Deniz Akkaya, hastaneden çıktıktan sonraki AMATEM sürecini anlattı. "Hem akıl sağlığım hem de beden sağlığımı da kontrol ettirmiş oldum. 5 aydır kızımdan haberimiz yok. Oradaki en önemli test AMATEM testidir. Son derece, pırıl pırıl, sağlıklı çıktım. 550 soruluk bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık."

AKLINIZ NEREDEYDİ?

"Babamdan yakın bir zamanda bana miras kalmıştı. Ben kendi paramı kontrol edemiyorsam 16 senedir aklınız neredeydi." "Şu an kuzenimin kredi kartıyla geçiniyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum."