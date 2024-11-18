Lıkır lıkır içiyorduk: 1 damlası tansiyonu Everest’e çıkarıyor!

Tansiyon problemi yaşayanlar için doğru bir beslenme rutini oldukça önemli. Çünkü bazı içecekler, farkında olmadan tansiyonun hızla yükselmesine yol açabilir. Eğer kan basıncınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar bulunuyor. İşte tansiyonu anında yükseltebilecek 4 içecek...

Enerji içecekleri genellikle yüksek oranda kafein, şeker ve diğer uyarıcı maddeler içerir. Bu bileşenler vücudun stres yanıtını tetikleyerek tansiyonu hızla yükseltebilir. Enerji içeceklerinin aşırı tüketimi kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilir.

Kahve yüksek miktarda kafein içerdiği için kan damarlarını daraltarak tansiyonun hızla yükselmesine yol açabilir. Özellikle kafeine duyarlı kişilerde bu etki daha belirgin olabilir. Günlük aşırı kahve tüketimi uzun vadede yüksek tansiyon riskini artırabilir.

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Alkol

Alkol vücutta sıvı dengesini bozar ve tansiyonun geçici olarak yükselmesine neden olabilir. Alkol alımının ardından kan basıncı artabilir ve bu durum uzun vadede hipertansiyon riskini artırabilir. Ayrıca aşırı alkol tüketimi kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Şekerli ve gazlı içecekler

Şekerli ve gazlı içecekler içeriklerindeki yüksek şeker oranı nedeniyle kan şekerini hızlıca yükseltir ve bunun sonucunda tansiyon artışı gözlemlenebilir. Uzun vadede bu tür içeceklerin düzenli tüketimi obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.