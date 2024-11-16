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Kuru yük gemisi arıza yaptı! Çanakkale'de boğaz trafiği askıya alınmıştı: Boğaz tek yönlü olarak trafiğe açıldı

Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapmış ve Boğaz trafiği, transit gemi geçişlerine çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü ve kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirdi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:28
Kuru yük gemisi arıza yaptı! Çanakkale’de boğaz trafiği askıya alınmıştı: Boğaz tek yönlü olarak trafiğe açıldı

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Çanakkale Boğazı'nda Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. Boğaz trafiği, transit gemi geçişlerine çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (AA)Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (AA)

Romanya'dan Fransa'ya giden, 289 metre uzunluğundaki, Liberya bayraklı 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)

SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı denildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)

BAKANLIK AÇIKLADI: TEK YÖNLÜ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği geminin römorkörlerimizce emniyetli bir bölgeye alınmasına takiben, kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

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