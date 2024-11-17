Deniz Akkaya AMATEM sürecini ilk kez anlattı

Eski manken Deniz Akkaya, iddiaya göre kızı A.Ö'ye (16) şiddet uyguladı. Eski eşi Efe Önbilgin, kızının velayetini aldı. Akkaya'nın açılan davalar sonucunda tüm mal varlığına tedbir konuldu. Akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi. Akkaya, AMATEM sürecini ilk kez anlattı: Bana yapılan itibar suikastının son bulması için madde tespitine kadar girdim.



AMATEM testinden sağlıklı çıktım. 5 aydır kızımdan haberimiz yok. Raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum. Babamdan yakın bir zamanda bana miras kalmıştı. Babam vefat ettikten sonra bu enteresan iddia ortaya atıldı. Şu an kuzenimin kredi kartını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum.

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