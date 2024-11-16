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Tekirdağ'da haber alınamayan genç kız evinde ölü bulundu! Sevgilisi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 22 yaşındaki Begüm Tonguz evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:25
Tekirdağ’da haber alınamayan genç kız evinde ölü bulundu! Sevgilisi gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kız, evde ölü olarak bulundu. Genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.

Olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alınan bilgi sonrası kızın yaşadığı eve gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Tonguz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayın ardından Begüm Tonguz ile beraber yaşadığı öğrenilen sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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