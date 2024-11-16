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Beşiktaş'ta Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekli saldırı! O anlar kamerada

Beşiktaş'taki 'Midyeci Ahmet'e 2 ay önce silahlı saldırı düzenlendi. 3 müşteri sıra tartışması sonrası çalışanları tehdit edip, 2 saat sonra tekrar iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanların da silah ve taşla karşılık verdiği olayda, 4 müşteri yaralandı. Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:25 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:31
Beşiktaş’ta Midyeci Ahmet’e pompalı tüfekli saldırı! O anlar kamerada

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Olay, 1 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki Midyeci Ahmet isimli iş yerine gelen 3 kişi, sıra nedeniyle çalışanlarla tartıştı. Tartışma arbedeye dönüşmesi üzerine 3 kişi "geri geleceğiz" diye tehditler savurup iş yerinden ayrıldı.

Beşiktaş'ta 'Midyeci Ahmet'e pompalı tüfekle saldırı!

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR
Yaklaşık 2 saat sonra motosikletle gelen kasklı iki şüpheliden biri, iş yerine müşteriler yemek yedikleri sırada pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, iş yeri çalışanlarından biri silahla diğeri ise kaldırımdan aldığı taşla saldırganlara karşılık verdi. Saldırı sonucunda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği müşteriler İbrahim K. (24) ayağından, Tuna A. (19) bacağından, Osman B. (34) ayağından ve Umut Atahan A. (22) bacak ve kalçasından yaralandı. İş yerine ise 2 adet kurşun isabet ettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anına ilişkin görüntüler. (DHA)Saldırı anına ilişkin görüntüler. (DHA)

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurup güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda motosikletten pompalı tüfekle ateş eden saldırganın Ömer K. (25) olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan polis ekipleri, şüphelinin Kağıthane'de bir polis merkezine imzaya gittiği bilgisine ulaşınca Ömer K.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan Ömer K., olayı azmettiren kişinin Sercan U. (32) olduğunu itiraf etmesi üzerine Sercan U. ve eşi Hatice U. (28) da evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bina boşluğunda olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

Saldırı anı anbean kameraya yansıdı. (DHA)Saldırı anı anbean kameraya yansıdı. (DHA)

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP GERİ DÖNMÜŞ
Polis, olayda kullanılan motosikleti süren şüphelinin de Ahmet U. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde Ahmet U.'nın olay günü cezaevinden izinli çıktığı, olayın sabahında ise cezaevine teslim olduğu ortaya ortaya çıktı. Silahlı saldırı öncesi yaşanan arbede sonrasında 3 şüpheliyi araçla almaya gelen Büşra A. (29) ve saldırıdan sonra motosikleti saklayan Melda Rabia U. (22) da yakalandı. Ayrıca saldırganlara karşılık veren işyeri çalışanı Mesut Ç. (37) de olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Polis, olayda kullanılan motosikleti süren şüphelinin de Ahmet U. (27) olduğunu tespit etti. (DHA)Polis, olayda kullanılan motosikleti süren şüphelinin de Ahmet U. (27) olduğunu tespit etti. (DHA)

7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen 7 şüphelinin ifadeleri alınıp adli işlemleri yapıldı. Şüphelilerden Ömer K.'nın 4 adet, Sercan U.'nun 8 adet, Ahmet U.'nun 12 adet, Hatice U.'nun 1 adet, Melda Rabia U.'nun 1 adet, Büşra A.'nın 3 adet ve Mesut Ç.'nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ömer K. ile Sercan U. "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Mesut Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet U., Hatice U., Melda Rabia U. ve Büşra A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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