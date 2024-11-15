Kabarık elektrik faturalarına veda edin ! Bunu yaparak yarısından az ödeyin

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2022 yılından bu yana artan enerji maliyetleri elektrik faturalarının da hızla yükselmesine neden oldu. Bu nedenle yüksek elektrik faturalarından şikayetçi olan birçok vatandaş faturalarını düşürmek için pratik çözümler aramaya başladı. Uzmanlar günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerle büyük tasarruflar sağlanabileceğini belirtiyor. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Duş süresi dört dakikayı geçmemeli Elektrik tüketimini azaltmanın yolları arasında su ısıtıcı kullanarak suyun daha verimli ısıtılması ön plana çıkıyor. Ayrıca tost ekmeğini fırında kızartmak yerine mikrodalga fırın kullanmak daha az enerji harcamanızı sağlıyor. Uzmanlar duş alırken de tasarruf yapılabileceğini belirtiyor. Özellikle duş süresinin dört dakikayı geçmemesi enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Küvet yerine duş almak daha az enerji ve su harcamanızı sağlarken sıcak suyun daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.