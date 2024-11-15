Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir Yeşilçam filmi yoktur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir Yeşilçam filmi yoktur?

A: Dila Hanım

B: Bodrum Hakimi

C: Selvi Boylum Al Yazmalım

D: Zulüm

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Zulüm