Artık paranız cebinizde kalacak! 3 malzeme ile evde deterjanınızı kendiniz yapın

Son yıllarda deterjan fiyatlarındaki artış birçok kişiyi evde kendi doğal ve uygun fiyatlı deterjanını yapma arayışına itti. Kimyasal içeriklerden kaçınmak ve bütçeyi zorlamadan sağlıklı temizlik ürünleri kullanmak isteyenler için evde deterjan yapımı oldukça pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Evde doğal deterjan yapmak aslında sandığınız kadar zor değil. Sadece birkaç basit malzeme ile sağlıklı, etkili ve bütçe dostu bir deterjan elde etmek mümkün. Nasıl mı? İşte adım adım detaylar...

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Adım adım evde doğal deterjan yapımı

1. Sabunu hazırlayın

İlk olarak beyaz kalıp sabununuzu rendeleyin. Sabunu ince rende ile rendeleyerek toz haline getirin. Bu sabunun kolayca çözünmesini ve karışıma daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır.

2. Suyu kaynatın

5 litre suyu bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında suyun içine toz karbonatı ekleyin ve bir tahta kaşıkla karıştırarak karbonatın tamamen çözülmesini sağlayın. Karbonat deterjanın etkinliğini artıracak ve çamaşırları daha temiz yapacaktır.

3. Sabunu ekleyin

Karbonat tamamen çözündükten sonra rendelenmiş sabunu da suya ekleyin. Sabun sıvı deterjanınızın temel bileşeni olacak ve suyun içinde çözünerek sıvı deterjanınızın kıvamını oluşturacaktır.