Artık paranız cebinizde kalacak! 3 malzeme ile evde deterjanınızı kendiniz yapın

Son yıllarda deterjan fiyatlarındaki artış birçok kişiyi evde kendi doğal ve uygun fiyatlı deterjanını yapma arayışına itti. Kimyasal içeriklerden kaçınmak ve bütçeyi zorlamadan sağlıklı temizlik ürünleri kullanmak isteyenler için evde deterjan yapımı oldukça pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Evde doğal deterjan yapmak aslında sandığınız kadar zor değil. Sadece birkaç basit malzeme ile sağlıklı, etkili ve bütçe dostu bir deterjan elde etmek mümkün. Nasıl mı? İşte adım adım detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Gerekli malzemeler
1 adet beyaz kalıp sabun
1 paket toz karbonat
5 litre su
(Takvim Foto Arşiv)
Adım adım evde doğal deterjan yapımı
1. Sabunu hazırlayın
İlk olarak beyaz kalıp sabununuzu rendeleyin. Sabunu ince rende ile rendeleyerek toz haline getirin. Bu sabunun kolayca çözünmesini ve karışıma daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır.
2. Suyu kaynatın
5 litre suyu bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında suyun içine toz karbonatı ekleyin ve bir tahta kaşıkla karıştırarak karbonatın tamamen çözülmesini sağlayın. Karbonat deterjanın etkinliğini artıracak ve çamaşırları daha temiz yapacaktır.
3. Sabunu ekleyin
Karbonat tamamen çözündükten sonra rendelenmiş sabunu da suya ekleyin. Sabun sıvı deterjanınızın temel bileşeni olacak ve suyun içinde çözünerek sıvı deterjanınızın kıvamını oluşturacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
4. Karışımı kısık ateşte pişirin
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra karışımın kaynamasına dikkat edin. Sabun tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Ancak sabunun fazla katılaşmaması için karışımı kaynadıktan hemen sonra ocaktan alın. Sıvı deterjanınızın kıvamı boza gibi olmalıdır.
5. Soğumaya bırakın
Karışım iyice soğuduktan sonra doğal deterjanınızı temiz bir kaba aktarın. 5 litre sıvı deterjan elde etmiş olacaksınız. Bu deterjan çamaşırlarınıza zarar vermeden etkin bir temizlik sağlar.