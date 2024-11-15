İzmir’de 2 kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında 2’nci duruşma: Ara karar açıklandı!

İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen feci olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.
İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen feci olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.
ARA KARAR VERİLDİ!
İZSU davasının 2'nci duruşması 13 Kasım'da görülmeye başlamıştı. 3 gün süren davanın ikinci duruşmasında ara karar verildi.
11'İNİN TUTUKLULUĞU DEVAM
Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi.
2 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.