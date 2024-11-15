İzmir’de 2 kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında 2’nci duruşma: Ara karar açıklandı!

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışan iki kişi hayatını kaybetmişti (takvim.com.tr | Arşiv)

2 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ



İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.