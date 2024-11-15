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İzmir'de 2 kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında 2'nci duruşma: Ara karar açıklandı!

İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen feci olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:00
İzmir’de 2 kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında 2’nci duruşma: Ara karar açıklandı!

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İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen feci olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışan iki kişi hayatını kaybetmişti (takvim.com.tr | Arşiv)İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışan iki kişi hayatını kaybetmişti (takvim.com.tr | Arşiv)

ARA KARAR VERİLDİ!

İZSU davasının 2'nci duruşması 13 Kasım'da görülmeye başlamıştı. 3 gün süren davanın ikinci duruşmasında ara karar verildi.

İki kişinin öldüğü İZSU davasında ara karar verildi (takvim.com.tr | Arşiv)İki kişinin öldüğü İZSU davasında ara karar verildi (takvim.com.tr | Arşiv)

11'İNİN TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi.

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışan iki kişi hayatını kaybetmişti (takvim.com.tr | Arşiv)İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışan iki kişi hayatını kaybetmişti (takvim.com.tr | Arşiv)

2 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

İzmirde elektrik akımı faciası: 2 kişi yaşamını yitirmişti! | Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyorİzmirde elektrik akımı faciası: 2 kişi yaşamını yitirmişti! | Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyor
İzmir'de elektrik akımı faciası: 2 kişi yaşamını yitirmişti! | Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyor

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