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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.Evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiği öğrenilen 2 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bebeğin biberonuna tiner koyan anne tutuklandı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:46
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç'nin dün hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.

Anne biberonla tiner içirerek bebeğini öldürdü (DHA)Anne biberonla tiner içirerek bebeğini öldürdü (DHA)

TİNERLE ÖLDÜRDÜ
Doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden annenin Esenler'de yaşadığı adreste biberona tiner katarak içirdiği çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığı tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı.

Temsili bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Temsili bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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