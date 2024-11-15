İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü

Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.

Anne biberonla tiner içirerek bebeğini öldürdü (DHA)

TİNERLE ÖLDÜRDÜ

Doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden annenin Esenler'de yaşadığı adreste biberona tiner katarak içirdiği çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığı tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı.