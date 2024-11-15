15 Kasım 2024 Diyanet Cuma hutbesi tüm metin! Cuma hutbesi konusu ve PDF full indir! Âdâb ve Erkânıyla Cuma Namazı...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 15 Kasım Cuma hutbesi erişime açıldı. "Âdâb ve Erkânıyla Cuma Namazı" başlıklı hutbe, Müslümanlara cuma namazının manevi ve ahlaki değerleri üzerine önemli bilgiler sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinden PDF formatında erişilebilecek hutbe, camilerdeki cemaatle paylaşılacak.
ÂDÂB VE ERKÂNIYLA CUMA NAMAZI
Allah'ın emrine icabet edip mübarek Cuma gününde camilerimizde omuz omuza saf tutan aziz kardeşlerim! Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.
Muhterem Müslümanlar!
Bugün Cuma. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün. Bugün, Rabbimizin huzuruna durduğumuz, hep birlikte Allah'a el açıp yalvardığımız, günahlarımıza af ve mağfiret dilediğimiz mübarek bir gündür. Bugün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz; acı ve hüzünlerimizi, sevinç ve mutluluklarımızı paylaştığımız haftalık bayram günümüzdür. Gönlümüzü dünyevî kaygılardan arındırıp huzur ve sükûnete erdirdiğimiz diriliş günümüzdür.
Aziz Müminler!
Cuma günü Müslümanların yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Bunlardan birisi de, Cuma namazını eda etmektir. Cuma namazı, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kendisine özel bir yer ayırdığı müstesna bir ibadettir. Cuma günü; vaaz, hutbe ve namazıyla bizleri hata ve günahlardan arındırır, iyiye ve hayra yönlendirir; ilim, irfan ve hikmetle donatır, toplumsal hayatımızı ayakta tutan değerlerle buluşturur. Bu kutlu vakitten istifade etmek isteyen her bir mümin, dünyevî meşgalelerini bırakıp Cenâb-ı Hakk'ın davetine icabet etmelidir. Abdestini güzelce almalı, temiz ve namaz kılmaya uygun kıyafetlerini giymeli, üzerine güzel kokular sürerek erkenden camiye gelmelidir. Camiye vardığında ise Allah'ın misafiri olarak cami âdâbına riayet etmeli; okunan ayetleri, verilen vaazları ve yapılan nasihatleri huşû içinde dinlemelidir.