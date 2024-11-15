15 Kasım 2024 Diyanet Cuma hutbesi tüm metin! Cuma hutbesi konusu ve PDF full indir! Âdâb ve Erkânıyla Cuma Namazı...

Cuma günü Müslümanların yerine getirmesi gereken diğer bir sorumluluk ise Cuma hutbesi ni dinlemektir. Hutbe, ümmet-i Muhammed'e nebevî bir sesleniştir, Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını hatırlatmadır. İnsanlığı Allah'ın yoluna, İslam'ın aydınlığına ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in güzel ahlakına davettir. Hutbe, Cuma namazının şartıdır. Hutbe okunmadan Cuma namazı olmaz. Hutbeyi namazdaymış gibi dinlemek gerekir. Dolayısıyla hutbe esnasında konuşulmaz. Selam alınıp verilmez. Cep telefonuyla meşgul olunmaz. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), Cuma namazında imam hutbe okurken konuşan birisine 'sus!' bile demeyecek kadar hassasiyetle hutbeyi dinlemeyi bizlere tavsiye etmektedir.

Değerli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." Öyleyse dinen meşru bir gerekçe olmadıkça Allah'a teslimiyetimizin göstergesi, birlik ve beraberliğimizin nişanesi olan Cuma namazını asla ihmal etmeyelim. Güzel söz ve tatlı dille çocuklarımızı, gençlerimizi namaza ve camiye alıştıralım. Onlara sevgi ve şefkatle muamele edelim. İş, çalışma, ders ve sınav saatlerini Cuma namazına göre planlayalım. Unutmayalım ki, Cuma namazı Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir. Hangi gerekçeyle olursa olsun inananları bu müstesna ibadetten mahrum bırakmak, inançlarının gereğiyle işleri arasında tercihe zorlamak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu uyarısıyla bitiriyorum: "Kim, önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir."

CUMA HUTBESİ PDF İNDİR!

https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%C3%82d%C3%A2b%20ve%20Erk%C3%A2n%C4%B1yla%20Cuma%20Namaz%C4%B1.pdf adresinden indirebilirsiniz.