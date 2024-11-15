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Böcek ilaçlaması 1 yaşındaki bebeği öldürdü! Komşular dehşete düşüren olayı anlattı: Dudakları morarmıştı

İzmir'in Konak ilçesinde bina sakinleri apartmanda haşere ilaçlaması yapmak istedi. İddialara göre bir firmayla ilaçlama için anlaşıldı. Fakat yapılan ilaçlama sonucunda binadaki bazı kişiler rahatsızlandı. İlaçlama sırasında binada olan 1 yaşındaki bir bebekten ise acı haber geldi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 08:43
Böcek ilaçlaması 1 yaşındaki bebeği öldürdü! Komşular dehşete düşüren olayı anlattı: Dudakları morarmıştı

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12 Kasım tarihinde İzmir Konak'ta korkunç bir olay yaşandı.

Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda bina sakinleri ilaçlama yapmak istedi.

Haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybettiİlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti
İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti
İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."

İzmir'de apartmanda haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek öldü.(Takvim.com.tr / Arşiv)İzmir'de apartmanda haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek öldü.(Takvim.com.tr / Arşiv)



Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

APRTMAN SAKİNLERİ KONUŞTU
Öte yandan güvenlik önlemi alınan ve araç trafiğine kapatılan mahallede, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekiplerince tahliye edilen apartmanlarda havalandırma çalışmaları devam ediyor.

Apartmanlarda yaşayan bina sakinlerinin bölgede çalışmaların bitmesini beklediği görüldü.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda yaklaşık 20 yıldır ikamet eden Nesrin Yağcı, AA muhabirine, olayı duyduktan sonra iş yerinden ayrılarak yakınlarına ve komşularına haber verdiğini ve eve geldiğini söyledi.

Apartman sakinlerinden Sezgin Işıkadalı (AA)Apartman sakinlerinden Sezgin Işıkadalı (AA)

"AYAKTA DURAMIYORDUM"
İlaçlamadan haberlerinin olmadığını anlatan Yağcı, şunları kaydetti:
"İşten geldim. Yoğun bir koku aldım. Acaba doğal gaz mı diye düşündüm. Ondan mı rahatsız oluyorum dedim. Evi havalandırdım, açtım. Hiçbir bilgim yok. Akşamüstü bir mide bulantısı başladı. Ayakta duramıyorum. Keşke o anda doktora gitseydim. Bilemediğim için şu anda ben de kendimi suçlu hissediyorum. Bilseydim belki de bu kadarı olmazdı. Kokuyu aldığım anda çağırsaydım, kokunun ne olduğunu anlarlardı. Şu an herkes mağdur durumda. Karşı tarafın en büyük cezaları almasını istiyorum. Ölen bebeğin annesi ve babası için gerçekten büyük bir acı. Onlar için inşallah kanun elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum."

1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"BEBEK MORORMIŞ"
Apartman sakinlerinden Sezgin Işıkadalı da 25 yıldır burada yaşadıklarını belirterek, "Aile dün akşam evlerine dönüyor. Kapı cam kapalı diye onlar da rahatlıkla yatıyorlar. Sabah bebeğin dudakları morarmış, kalbi durmuş. Hepsi zehirlenmiş. Üst kattaki bir kişi de zehirlenmiş. Onu da ambulansla götürdüler. Maalesef bebek öldü. Apartmanımız boşaltıldı. Çevresinde ilaçlama yapılan apartmanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Halam inemediği için ambulansa getirdiler. Onu bırakmamak için biz de dışarıda bekliyoruz." diye konuştu.

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