12 Kasım tarihinde İzmir Konak'ta korkunç bir olay yaşandı.
Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda bina sakinleri ilaçlama yapmak istedi.
Haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."
İzmir'de apartmanda haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek öldü.(Takvim.com.tr / Arşiv)
Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.
APRTMAN SAKİNLERİ KONUŞTU
Öte yandan güvenlik önlemi alınan ve araç trafiğine kapatılan mahallede, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekiplerince tahliye edilen apartmanlarda havalandırma çalışmaları devam ediyor.
Apartmanlarda yaşayan bina sakinlerinin bölgede çalışmaların bitmesini beklediği görüldü.
(Takvim.com.tr / Arşiv)
Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda yaklaşık 20 yıldır ikamet eden Nesrin Yağcı, AA muhabirine, olayı duyduktan sonra iş yerinden ayrılarak yakınlarına ve komşularına haber verdiğini ve eve geldiğini söyledi.